В России появилась первая женщина-капитан атомного ледокола

Впервые капитаном ледокола назначили женщину.
Марина Старовойтова впервые в истории стала капитаном атомного ледокола «Ямал» (проект 10521, ФГУП «Атомфлот», входит в структуру госкорпорации «Росатом»). О назначении Старовойтовой объявили 19 августа на торжественном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России.
«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — сообщил ведущий праздничной церемонии. Ранее Марина Старовойтова работала старшим помощником капитана на том же судне.
Атомный ледокол «Ямал» эксплуатируется с 1992 года и используется для обеспечения навигации в акватории Северного морского пути. Назначение женщины на столь ответственный пост в российском ледокольном флоте произошло впервые за всю историю отрасли.