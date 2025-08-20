Ричмонд
После вмешательства прокуратуры пенсионеру из Таганрога доплатили 65 тысяч

Прокуратура Таганрога восстановила права пенсионера через суд.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прокуратура восстановила права местного пенсионера на перерасчет пенсионных выплат. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как установила проверка, отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ необоснованно отказало мужчине в пересмотре размера пенсии по старости, проигнорировав документы, подтверждающие его шестилетний трудовой стаж в особых условиях.

После вмешательства надзорного ведомства дело было передано в суд, который полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь пенсионеру пересчитали пенсию. Общая сумма выплат превысила 65 тысяч рублей.

