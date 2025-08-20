Ричмонд
Ракета Союз вывела на орбиту биоспутник Бион-М с животными и растениями

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» с семьюдесятью пятью лабораторными мышами и другими биологическими образцами на борту. Об этом сообщает «Роскосмос».

Источник: Life.ru

Аппарат был выведён на орбиту примерно через девять минут после старта и проведёт в космическом пространстве тридцать суток. Среди биологических объектов на борту находятся около полутора тысяч мух дрозофил, различные клеточные культуры, растения, включая календулу и эхинацею, а также образцы зерновых и технических культур.

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» стартовала с Байконура. Видео © Telegram / «Роскосмос».

Дополнительно в космос отправились грибы, лишайники и семена растений, выращенные из семян, которые ранее уже побывали в космосе на исследовательских спутниках. Посадка спускаемого аппарата с результатами экспериментов запланирована на 19 сентября в степях Оренбургской области.

Ранее NASA сообщило, что США планируют высадку на Луну через 3,5 года. Это достижение может быть приписано президенту США Дональду Трампу, который к тому времени останется американским лидером. Программа NASA включает поэтапное освоение Луны. В 2024 году запланирован облёт спутника без посадки. Через год астронавты отправятся для высадки на Луну. Даффи отметил, что это произойдёт до окончания срока Трампа.

