Ранее NASA сообщило, что США планируют высадку на Луну через 3,5 года. Это достижение может быть приписано президенту США Дональду Трампу, который к тому времени останется американским лидером. Программа NASA включает поэтапное освоение Луны. В 2024 году запланирован облёт спутника без посадки. Через год астронавты отправятся для высадки на Луну. Даффи отметил, что это произойдёт до окончания срока Трампа.