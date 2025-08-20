Мужчина заболел чумой после укуса блохи на озере в США

Житель Саут-Лейк-Тахо, имя которого не называется, заболел чумой после укуса инфицированной блохи, передает NBC News со ссылкой на департамент здравоохранения Калифорнии.
«Человек был укушен зараженной блохой во время кемпинга в районе Южного озера Тахо. Чиновники ведут расследование», — говорится в материале.
Сейчас мужчина находится на лечении дома, к нему приходят медики.
Согласно заявлению департамента, чума вызывается бактериями, которые чаще всего передаются через укусы блох. В свою очередь, блохи обычно подхватывают чуму у белок, бурундуков и других грызунов, собаки и кошки тоже могут приносить домой зараженных блох.
Симптомы обычно включают: лихорадку, тошноту, слабость и увеличение лимфатических узлов. Чума поддается эффективному лечению антибиотиками, если ее выявить на ранней стадии.
Ранее Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию как минимальный.