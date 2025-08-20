Мужчина заболел чумой после укуса блохи на озере в США

Согласно заявлению департамента, чума вызывается бактериями, которые чаще всего передаются через укусы блох. В свою очередь, блохи обычно подхватывают чуму у белок, бурундуков и других грызунов, собаки и кошки тоже могут приносить домой зараженных блох.