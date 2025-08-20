Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной-капитаном атомного ледокола

Впервые в истории капитаном атомного ледокола «Ямал», входящего в состав ФГУП «Атомфлот», стала женщина — Марина Старовойтова. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Росатома.
«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — было объявлено в ходе торжественного концерта в честь 80-летия атомной отрасли Российской Федерации.
После этого Старовойтовой вручили капитанский знак, который был передан ей ветераном атомного ледокольного флота, капитан «Арктики» и первопроходец Северного полюса Александр Баринов.
Отмечается, что до этого Марина Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал», капитаном которого она теперь будет.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал наращивание группировки атомных ледоколов для круглогодичной навигации по Трансарктическому коридору и Севморпути является приоритетом для России.