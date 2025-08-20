Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину впервые в истории назначили капитаном атомного ледокола

Марина Старовойтова была назначена капитаном атомного ледокола «Ямал» — она стала первой в истории женщиной на этой должности. Об этом в среду, 20 августа, сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Атомфлот».

Марина Старовойтова была назначена капитаном атомного ледокола «Ямал» — она стала первой в истории женщиной на этой должности. Об этом в среду, 20 августа, сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Атомфлот».

По словам его представителей, об этом было торжественно объявлено в ходе церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Старовойтова начала свой профессиональный путь на атомоходе «Советский Союз» в качестве дневальной. После этого она пошла работать на торговые суда, учиться, а затем вернулась в «Атомфлот» с дипломом старшего помощника капитана.

— Родным для нее стал атомоход «Ямал»: здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном, — передает официальный Telegram-канал госпредприятия.

Первая в России женщина — машинист электровоза Оксана Соколова рассказала о первой самостоятельной поездке. Соколова водит поезда на участках Екатеринбург — Дружинино и Екатеринбург — Тюмень.