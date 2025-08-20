Женщину впервые в истории назначили капитаном атомного ледокола

Марина Старовойтова была назначена капитаном атомного ледокола «Ямал» — она стала первой в истории женщиной на этой должности. Об этом в среду, 20 августа, сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Атомфлот».
По словам его представителей, об этом было торжественно объявлено в ходе церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Старовойтова начала свой профессиональный путь на атомоходе «Советский Союз» в качестве дневальной. После этого она пошла работать на торговые суда, учиться, а затем вернулась в «Атомфлот» с дипломом старшего помощника капитана.
— Родным для нее стал атомоход «Ямал»: здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном, — передает официальный Telegram-канал госпредприятия.
