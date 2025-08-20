Владимир Сальдо поделился, что от смертельной угрозы его несколько раз спасали местные жители.
Жители Херсона спасли губернатора Херсонской области Владимира Сальдо от заложенных взрывных устройств, своевременно предупреждая его об угрозах. Они предотвратили несколько покушений на главу региона. Об этом сообщил сам губернатор.
«Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит», — приводит слова Владимира Сальдо RT.
Губернатор отметил, что за организацией покушений стояли киевские власти, которые принимали решение «убирать лидеров общественного мнения». При этом Сальдо подчеркнул, что не испытывает личной неприязни к жителям Украины, поскольку, по его мнению, противостояние между гражданами создано искусственно.
В ходе интервью Сальдо также рассказал о доверии и поддержке со стороны местных жителей. Он считает, что именно многолетняя работа на посту мэра помогла ему наладить прочные связи с населением, благодаря которым ему удавалось избегать опасных ситуаций.
Ранее Владимир Сальдо сообщал о планах ВСУ укреплять позиции и готовиться к возможному отходу из Херсона, устанавливая антидроновые сети на выездах из города. По его словам, украинские военные усиливают оборону из-за нехватки ресурсов.