Путин высказался о ядерном щите России

В начале августа Life.ru сообщал о начале нового ядерного проекта на Урале. Физический пуск нового энергоблока с реактором БН-1200М на Белоярской атомной станции запланирован на 2033 год. Заливку первого бетона для строительства начнут в середине 2027 года. Энергопуск также намечен на 2033 год, а промышленная эксплуатация стартует в 2034 году.