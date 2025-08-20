Путин высказался о ядерном щите России

«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых учёных, инженеров, специалистов», — отметил президент.
В телеграмме также указано, что российские атомщики проделали большую работу за последние годы. Они запустили сотни новых предприятий, научных институтов и конструкторских бюро. Они также создали единую научно-промышленную базу и сформировали надёжный ядерный щит страны.
В начале августа Life.ru сообщал о начале нового ядерного проекта на Урале. Физический пуск нового энергоблока с реактором БН-1200М на Белоярской атомной станции запланирован на 2033 год. Заливку первого бетона для строительства начнут в середине 2027 года. Энергопуск также намечен на 2033 год, а промышленная эксплуатация стартует в 2034 году.