Психолог рассказала, как подготовить ребенка к детскому саду

Начало занятий в детском саду — стресс для ребенка, который ранее проводил время дома, в привычной обстановке. Поэтому, малышу нужно помочь постепенно адаптироваться к новым условиям, как это сделать, посоветовала в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Наталья Наумова.
— Ребенка важно готовить к детскому садику. Играем с ним в детский садик, ходим на площадку общаться с детьми, подходим рядом к детскому саду, смотрим через забор, как играют другие детки. Важно читать книжки, смотреть мультики про то, как дети ходят в детский сад, вместе с родителями обсуждать, — сказала она.
По словам эксперта, родителю обязательно нужно быть в контакте с ребенком, беседовать, а вот действовать силой и через истерики затаскивать в детсад не следует — это разрушит доверие малыша ко взрослому.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что родителям можно рассказывать смешные случаи и повествования из своего детства. Это может помочь ребёнку уменьшить уровень тревоги, настроить его на положительные переживания.
Тем временем, некоторые родители хотят, чтобы их дети развивались интеллектуально как можно раньше. Однако эксперты предостерегают: в таких ситуациях эмоциональное развитие ребенка не поспевает за интеллектуальным, передает 360.ru.