Bloomberg: Премьер Италии Мелони предложила дать Киеву гарантии без войск НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила план по гарантиям безопасности для Украины, который не включает в себя отправку на территорию страны войск стран-участников НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно источнику, предложенный Мелони план исключает попытки вступления Украины в Североатлантический альянс или размещения в стране вооруженных сил блока. При этом премьер Италии предлагает создать механизм, который позволит Киеву заключать соглашения с западными союзниками, обязывающие их реагировать в случае нападения на Украину и оказывать военную поддержку.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что в настоящий момент 30 стран разрабатывают план по предоставлению гарантий безопасности для Украины.