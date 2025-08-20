Ричмонд
Bloomberg: Премьер Италии Мелони предложила дать Киеву гарантии без войск НАТО

Джорджа Мелони предложила создать механизм, обязывающий страны НАТО реагировать в случае нападения на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила план по гарантиям безопасности для Украины, который не включает в себя отправку на территорию страны войск стран-участников НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно источнику, предложенный Мелони план исключает попытки вступления Украины в Североатлантический альянс или размещения в стране вооруженных сил блока. При этом премьер Италии предлагает создать механизм, который позволит Киеву заключать соглашения с западными союзниками, обязывающие их реагировать в случае нападения на Украину и оказывать военную поддержку.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что в настоящий момент 30 стран разрабатывают план по предоставлению гарантий безопасности для Украины.

