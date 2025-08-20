Bloomberg: Премьер Италии Мелони предложила дать Киеву гарантии без войск НАТО

Согласно источнику, предложенный Мелони план исключает попытки вступления Украины в Североатлантический альянс или размещения в стране вооруженных сил блока. При этом премьер Италии предлагает создать механизм, который позволит Киеву заключать соглашения с западными союзниками, обязывающие их реагировать в случае нападения на Украину и оказывать военную поддержку.