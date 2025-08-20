VK открывает масштабный набор на бесплатные IT-курсы с гарантией трудоустройства

VK Education объявляет старт осеннего набора на бесплатные образовательные программы для будущих специалистов в сфере IT, digital и креативных индустрий. Это один из самых масштабных проектов на рынке, где студенты могут не только получить знания от экспертов ведущей IT-компании, но и реальный шанс начать карьеру. Об этом URA.RU сообщили организаторы курсов.