Марина Старовойтова стала первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола, возглавив российское судно «Ямал», передает пресс-служба «Росатома».
Сообщается, что торжественная церемония назначения капитана атомного ледокола состоялась в среду, 20 августа, в рамках праздничного концерта «Эра мечтателей» в Нижнем Новгороде.
Известно, что Старовойтова более 20 лет работает в море, из них 6 лет — на атомном флоте. Свою карьеру она начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной, после чего работала на торговых судах, а затем вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана.
