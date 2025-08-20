Ричмонд
Старовойтова стала первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола

Марина Старовойтова назначена капитаном российского атомного ледокола «Ямал».

Источник: Аргументы и факты

Марина Старовойтова стала первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола, возглавив российское судно «Ямал», передает пресс-служба «Росатома».

Сообщается, что торжественная церемония назначения капитана атомного ледокола состоялась в среду, 20 августа, в рамках праздничного концерта «Эра мечтателей» в Нижнем Новгороде.

Известно, что Старовойтова более 20 лет работает в море, из них 6 лет — на атомном флоте. Свою карьеру она начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной, после чего работала на торговых судах, а затем вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана.

Напомним, ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что РФ обгоняет США в строительстве атомных подлодок пятого поколения.