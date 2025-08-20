Старовойтова стала первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола

Известно, что Старовойтова более 20 лет работает в море, из них 6 лет — на атомном флоте. Свою карьеру она начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной, после чего работала на торговых судах, а затем вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана.