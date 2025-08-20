Ричмонд
На Украине намерены дерусифицировать Успенский собор

На Украине заявили, что Успенский собор не представляет никакой культурной ценности.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющая обязанности генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская сообщила о намерении обновить настенные росписи в Успенском соборе, главном храме комплекса, убрав изображения, связанные с российской культурой.

Женщина пояснила, что собор якобы не представляет исторической ценности, поскольку его практически полностью восстановили около 20 лет назад. Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. При реконструкции на фресках рядом с историческими личностями лавры появились изображения современных деятелей Украинской православной церкви (УПЦ).

Котляревская отметила, что сохранение только исторических фигур на росписях станет наглядным примером обновления собора и так называемой «дерусификации».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время встречи на Аляске потребовал от США предоставить гарантии официального статуса русского языка на Украине. Также он настаивал на обеспечении безопасности православных храмов.

