Ортодонт предупредила об опасных последствиях бруксизма

Ортодонт Барагунова: частое стискивание зубов ведет к трещинам и головной боли.

Источник: Комсомольская правда

Частое стискивание зубов, называемое бруксизмом, может привести к опасным последствиям для здоровья, их перечислила в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» ортодонт Марьяна Барагунова.

— При регулярном сильном стискивании зубов возникают микротрещины в эмали, перенапряжение жевательных мышц может вызывать головные боли и ощущение усталости лица и челюстей, — заявила доктор.

Медик добавила, что, в некоторых случаях, на зубах могут появиться сколы. При этом, в случае неправильного прикуса, последствия бруксизма могут быть более значительными из-за неравномерной нагрузки на зубы.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что бруксизм часто развивается в детском возрасте, однако может сохраниться и у взрослых, вызывая нарушения в жевательной функции.

Бруксизм является очень распространенным спутником тревожных состояний и хронического стресса, но также может быть вызвано стоматологическими проблемами, например неправильным прикусом или некачественно установленными пломбами передает 360.ru.