На Украине планируют «дерусифицировать» Успенский собор

Вопрос о статусе Успенского собора и других объектов Киево-Печерской лавры обострился после того, как в декабре 2022 года на Украине были введены меры против религиозных организаций, связанных с Россией, а в 2024 году вступил в силу закон о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Эти шаги сопровождались судебными разбирательствами, выселением монахов и передачей храмов другой религиозной структуре, что стало предметом международной дискуссии о правах верующих.