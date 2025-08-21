Ночные бары Петербурга будут работать по новым правилам с 1 сентября

С 1 сентября все владельцы предприятий общественного питания, продающие алкогольные напитки, обязаны подать заявку на включение в специальный реестр заведений. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок.
— Порядок действий и список необходимых документов разместят в отдельном разделе на сайте комитета по промышленной политике и инновациям (КППИТ), — уточнили в пресс-службе Заксобрания. Подача заявления автоматически включает заведение в реестр. После этого уже будут проводиться проверки на соответствие семи критериям и минимальным требованиям к площади помещения (не менее 50 квадратных метров).
При замере будут учитываться только те зоны, которые предназначены для приема пищи и организации досуга посетителей. Сотрудники комитета будут выезжать на места для проверки документации.
Цель нововведений — не закрытие баров, а создание петербургского стандарта работы объектов общественного питания в ночное время. Заведения, которые не соответствуют критериям, смогут продолжить работу в разрешенное время — с 22:00 до 10:00.