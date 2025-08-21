Ночные бары Петербурга будут работать по новым правилам с 1 сентября

— Порядок действий и список необходимых документов разместят в отдельном разделе на сайте комитета по промышленной политике и инновациям (КППИТ), — уточнили в пресс-службе Заксобрания. Подача заявления автоматически включает заведение в реестр. После этого уже будут проводиться проверки на соответствие семи критериям и минимальным требованиям к площади помещения (не менее 50 квадратных метров).