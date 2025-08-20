Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косиняк-Камыш заявил, что в Польше якобы взорвался российский беспилотник

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что упавший и взорвавшийся на территории страны объект является, якобы беспилотником ВС РФ. При этом доказательств он привести не смог, передало РИА Новости.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что упавший и взорвавшийся на территории страны объект является, якобы беспилотником ВС РФ. При этом доказательств он привести не смог, передало РИА Новости.

— Мы в очередной раз имеем дело с провокацией России, с российским БПЛА, — заявил он журналистам.

В этой связи Минобороны Польши совместно с Министерством иностранных дел предпримет дипломатические шаги, добавил Косиняк-Камыш.

В свою очередь заместитель оперативного командующего ВС Польши генерал Дариуш Роберт Малиновский сообщил, что речь якобы идет о так называемом дроне-приманке, который служит для отвлечения сил противовоздушной обороны от реальных целей. По его словам, беспилотник якобы был оснащен двигателем китайского производства, доступном на многих рынках, сказано в статье.

17 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польское деревообрабатывающее предприятие в украинской Виннице пострадало якобы в результате атаки российских БПЛА. Но ранее схожие обвинения со стороны Варшавы не подтверждались и вызывали сомнения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше