Косиняк-Камыш заявил, что в Польше якобы взорвался российский беспилотник

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что упавший и взорвавшийся на территории страны объект является, якобы беспилотником ВС РФ. При этом доказательств он привести не смог, передало РИА Новости.
— Мы в очередной раз имеем дело с провокацией России, с российским БПЛА, — заявил он журналистам.
В этой связи Минобороны Польши совместно с Министерством иностранных дел предпримет дипломатические шаги, добавил Косиняк-Камыш.
В свою очередь заместитель оперативного командующего ВС Польши генерал Дариуш Роберт Малиновский сообщил, что речь якобы идет о так называемом дроне-приманке, который служит для отвлечения сил противовоздушной обороны от реальных целей. По его словам, беспилотник якобы был оснащен двигателем китайского производства, доступном на многих рынках, сказано в статье.
17 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польское деревообрабатывающее предприятие в украинской Виннице пострадало якобы в результате атаки российских БПЛА. Но ранее схожие обвинения со стороны Варшавы не подтверждались и вызывали сомнения.