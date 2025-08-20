Россиянам рассказали, как изменятся цены на школьную форму после 1 сентября

По данным аналитиков, 63% родителей пока не готовы к 1 сентября. У каждого свои причины: кто-то отложил покупки из-за занятости на работе, а кто-то не видит смысла спешить. А вот 32% респондентов заявили, что уже купили все необходимое для учебного года, передает 360.ru.