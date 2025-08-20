Россиянам рассказали, как изменятся цены на школьную форму после 1 сентября

Школьная форма, рюкзаки и канцелярия, традиционно, подешевеют в сентябре, о том, какого снижения ожидать в этом году, рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин.
— В первой декаде сентября снижение цен на школьные принадлежности и школьную форму может составить до 35%. Однако, предложения с высокими скидками будут на остатки продукции, и выбор товаров будет меньшим, — считает эксперт.
Специалист подчеркнул, что итоговые скидки будут зависеть от производителя и конкретного продавца.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в 2025 году собрать ребёнка в школу обойдётся в среднем 15−20 тысяч рублей, при этом, перед началом нового учебного года стоимость школьной формы обычно возрастает еще на 8−10%.
По данным аналитиков, 63% родителей пока не готовы к 1 сентября. У каждого свои причины: кто-то отложил покупки из-за занятости на работе, а кто-то не видит смысла спешить. А вот 32% респондентов заявили, что уже купили все необходимое для учебного года, передает 360.ru.