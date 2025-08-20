Литва намерена усилить границу с Россией и Белоруссией, построив новую линию обороны, информацию об этом передает Daily Mail.
«Она (линия обороны — прим.ред.) будет оснащена минными полями и мостами, которые будут взорваны в случае вторжения», — следует из текста материала.
Как отмечает издание, эти действия — часть скоординированных усилий стран Балтии по усилению безопасности. Эстония, Латвия, Литва и Польша наращивают оборонные возможности на границах, достраивая новые укрепления к имеющимся, что потребует выделения средств из бюджета ЕС.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о категорическом неприятии Россией размещения воинских контингентов стран НАТО на украинской территории под предлогом миротворческой миссии.