Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прибалтика вздрогнула: Литва хочет создать новую линию обороны на границе с Россией

Daily Mail: Литва намерена создать 48-километровую линию обороны на границе с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Литва намерена усилить границу с Россией и Белоруссией, построив новую линию обороны, информацию об этом передает Daily Mail.

«Она (линия обороны — прим.ред.) будет оснащена минными полями и мостами, которые будут взорваны в случае вторжения», — следует из текста материала.

Как отмечает издание, эти действия — часть скоординированных усилий стран Балтии по усилению безопасности. Эстония, Латвия, Литва и Польша наращивают оборонные возможности на границах, достраивая новые укрепления к имеющимся, что потребует выделения средств из бюджета ЕС.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о категорическом неприятии Россией размещения воинских контингентов стран НАТО на украинской территории под предлогом миротворческой миссии.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше