Прибалтика вздрогнула: Литва хочет создать новую линию обороны на границе с Россией

Как отмечает издание, эти действия — часть скоординированных усилий стран Балтии по усилению безопасности. Эстония, Латвия, Литва и Польша наращивают оборонные возможности на границах, достраивая новые укрепления к имеющимся, что потребует выделения средств из бюджета ЕС.