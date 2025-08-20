Как помочь ребенку вернуться к учебе после каникул: советы психолога

Начало нового учебного года — время, когда не стоит ожидать от школьника отличных оценок и большого рвения к учебе, так как ребенок может испытывать стресс и вынужден адаптироваться к режиму дня. Об этом сообщила в разговоре с «РИАМО» клинический психолог Екатерина Кес.