Как помочь ребенку вернуться к учебе после каникул: советы психолога

Психолог Кес рассказала, как помочь ребенку начать учебу после каникул.

Источник: Комсомольская правда

Начало нового учебного года — время, когда не стоит ожидать от школьника отличных оценок и большого рвения к учебе, так как ребенок может испытывать стресс и вынужден адаптироваться к режиму дня. Об этом сообщила в разговоре с «РИАМО» клинический психолог Екатерина Кес.

— Совершенно нормально, что ребенок будет лениться и испытывать трудности в учебе. После каникул внимание, память и скорость реакции у ребенка восстанавливаются в течение 2−3 недель. Разумнее всего, родителям оказать сыну или дочери поддержку и заботу, — отметила специалист.

Эксперт рекомендовала не ругать ребенка, а подбадривать, предлагая помощь, используя такие фразы, как «хорошо, что ты стараешься, давай вместе ускорим этот шаг» или «давай посмотрим вместе, что надо взять с собой завтра».

Переход на школьный режим дня следует осуществлять постепенно, а домашняя обстановка должна быть для ребёнка надёжным тылом, передает телеканал «Царьград».

Ранее RT рассказал, что позитивные истории из своих школьных лет, смешные случаи, рассказы о хороших учителях и школьных друзьях помогут снизить тревожность у ребёнка, настроиться на позитивный лад и понять, что родители тоже когда-то были школьниками и у них всё получилось.