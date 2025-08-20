Россиянам назвали привычки, усиливающие аллергию

Некоторые бытовые привычки способны усилить аллергию на пыль или пыльцу, об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач Александра Филева.
— Одна из самых распространенных ошибок — утреннее проветривание. В сухую погоду концентрация пыльцы в воздухе достигает пика утром, примерно с 5 до 10 часов. Открывая в это время окна, вы наполняете дом аллергенами, — объяснила медик.
Доктор добавила, что сушка белья на открытом балконе собирает огромное количество аллергенов, которые затем попадают в дом. Поэтому она призвала использовать для этого закрытые помещения без ковров и ковролина.
