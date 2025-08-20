Россиянам назвали привычки, усиливающие аллергию

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что поллиноз не только сильно снижает качество жизни пациентов в сезон обострения, но и может иметь тяжелые последствия. У некоторых пациентов при поллинозе в аллергический процесс вовлекаются пищеварительная и мочеполовая системы. Помимо этого, поллиноз часто сочетается с бронхиальной астмой.