Психолог Наумова посоветовала соблюдать режим дня для адаптации к детскому саду

— Мы смотрим на режим — легко ли ребенку просыпаться в детский садик. Может быть, когда в садике кормят, ребенок еще не хочет кушать. И тогда перестраиваем режим дома. Если дома отработан тот же самый режим дня, то ребенок в садике из-за этой причины не будет чувствовать себя дискомфортно, — объяснила эксперт.