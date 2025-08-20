Психолог Наумова посоветовала соблюдать режим дня для адаптации к детскому саду

Ребенок может отказываться ходить в детский сад по разным причинам, о них, а также о том, как преодолеть сложности адаптации, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Наталья Наумова.
— Мы смотрим на режим — легко ли ребенку просыпаться в детский садик. Может быть, когда в садике кормят, ребенок еще не хочет кушать. И тогда перестраиваем режим дома. Если дома отработан тот же самый режим дня, то ребенок в садике из-за этой причины не будет чувствовать себя дискомфортно, — объяснила эксперт.
Специалист также посоветовала обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка, малышу необходимо сообщать, в какое время его заберут, ориентируясь не на время, а на события — во время прогулки, после сна, ужина.
Ранее RT сообщил, что даже у открытого для общения и игр ребёнка может накапливаться усталость от посещения детского сада в период привыкания. Не следует ругать его за капризы и слёзы, а наоборот, надо постараться поддержать его.
В большинстве дошкольных учреждений разрешено принимать уже годовалых воспитанников, однако чаще детей отдают в садик с трех-четырех лет. С точки зрения психологов это правильнее: к этому времени у малыша просыпается любопытство к окружающему миру, желание взаимодействовать со сверстниками, развиваться, передает 360.ru.