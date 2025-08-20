КС не признал сожительство поводом для выплаты за гибель на СВО

«Юридическую силу отношений истицы с погибшим бойцом отказывались признавать, ссылаясь на советский указ. Женщина апеллировала статьями 19 и 46 Конституции, которые гласят, что все равны перед законом и что решения госорганов могут быть обжалованы. Суд подчеркнул, что сожительство не порождает правовых последствий и не устанавливается в качестве факта, имеющего юридическое значение», — написано в судебных материалах.