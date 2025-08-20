Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как аллергия влияет на внимание и память

У большинства аллергиков в период цветения снижается концентрация внимания.

Источник: Комсомольская правда

Аллергия пагубно влияет на когнитивные способности, ухудшая кратковременную память, об этом заявила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач Александра Филева.

— У большинства аллергиков в период цветения снижается концентрация внимания, а кратковременная память ухудшается почти вдвое. К тому же многие недосыпают из-за затрудненного дыхания и испытывают постоянный стресс — это тоже становится причиной снижения когнитивных функций, — объяснила доктор.

Чтобы поддержать организм, медик посоветовала изменить рацион, добавив в него больше яблок, жирной рыбы, льняного масла, а также пить достаточно воды.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что, сам по себе поллиноз не угрожает жизни, но, в случае тяжелого течения поллиноза, а также при одномоментном контакте с высокой дозой пыльцы или пищевых аллергенов, на которые есть перекрестная пищевая аллергия, могут развиваться ангиотек глотки с нарушением дыхания и анафилактический шок.