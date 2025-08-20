Стало известно, как аллергия влияет на внимание и память

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что, сам по себе поллиноз не угрожает жизни, но, в случае тяжелого течения поллиноза, а также при одномоментном контакте с высокой дозой пыльцы или пищевых аллергенов, на которые есть перекрестная пищевая аллергия, могут развиваться ангиотек глотки с нарушением дыхания и анафилактический шок.