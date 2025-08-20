Стало известно, как аллергия влияет на внимание и память

Аллергия пагубно влияет на когнитивные способности, ухудшая кратковременную память, об этом заявила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач Александра Филева.
— У большинства аллергиков в период цветения снижается концентрация внимания, а кратковременная память ухудшается почти вдвое. К тому же многие недосыпают из-за затрудненного дыхания и испытывают постоянный стресс — это тоже становится причиной снижения когнитивных функций, — объяснила доктор.
Чтобы поддержать организм, медик посоветовала изменить рацион, добавив в него больше яблок, жирной рыбы, льняного масла, а также пить достаточно воды.
