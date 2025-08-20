Ричмонд
Юрист Бехтина рассказала, почему отцам отказывают в статусе многодетного

Юрист Бехтина: не проживающий с детьми отец не получит статус многодетного.

Источник: Комсомольская правда

Статус многодетной матери получают родители при определенных условиях, при этом, важен не только факт рождения детей. Например, мужчина, даже если он официально является отцом, не может получать субсидии и льготы, если не проживает с детьми, об этом рассказала в беседе с RuNews24.ru юрист Нина Бехтина.

— Статус многодетного отца зависит не только от количества детей, но и от их места жительства, возраста, формы обучения и правового статуса, например, эмансипации или усыновления в иной семье, — сказала эксперт.

Специалист добавила, что, если ребёнок перешел на заочную форму или закончил обучение в институте, он также исключается из подсчета.

Ранее KP.RU сообщил, что многодетной семьей признается та, в которой воспитываются трое и более детей. Такой статус устанавливается бессрочно. В некоторых субъектах расхождения есть как по количеству детей в семье, так и их предельному возрасту. Так, в регионах Крайнего Севера многодетными могут признать родителей, у которых накопился определенный трудовой стаж и есть двое детей.