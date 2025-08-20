Юрист Бехтина рассказала, почему отцам отказывают в статусе многодетного

Ранее KP.RU сообщил, что многодетной семьей признается та, в которой воспитываются трое и более детей. Такой статус устанавливается бессрочно. В некоторых субъектах расхождения есть как по количеству детей в семье, так и их предельному возрасту. Так, в регионах Крайнего Севера многодетными могут признать родителей, у которых накопился определенный трудовой стаж и есть двое детей.