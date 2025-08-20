В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолётов

В аэропорту Волгограда временно ограничен прием и вылет воздушных судов. Ограничения введены в действие с 23:09 20 августа. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации в Telegram-канале.
Напомним, что ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на работу некоторых аэропортов. Тогда временные ограничения затронули работу аэропортов Тамбова — Донское — и Нижнего Новгорода — Стригино.
Кроме этого, на днях также была временно изменена организация работы в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Накануне также стало известно о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Владикавказа и Грозного. Сами ограничения действовали на временной основе до устранения факторов, влияющих на безопасность.