Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля начала наступление на Газу

Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Об этом в среду, 20 августа, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин, передает агентство Reuters.

Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Об этом в среду, 20 августа, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин, передает агентство Reuters.

— Израиль приступил к первым этапам запланированного нападения на сектор Газа после столкновения с ХАМАС и уже контролирует окраины города, — говорится в статье.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил проведение военной операции по захвату города Газа. Сообщалось, что в рамках подготовки к ней планируется мобилизовать резервистов. По информации СМИ, операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».

Начальник Генерального штаба армии Израиля Эяль Замир утвердил «основную концепцию» плана наступления в секторе Газа. Так, в ходе наступления военные ЦАХАЛ намерены взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт анклава.

Несколько дней назад катарский канал Al Jazeera заявил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильской атаки по Газе. Удар, как утверждалось, был нанесен с помощью беспилотника.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше