Армия Израиля начала наступление на Газу

Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Об этом в среду, 20 августа, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин, передает агентство Reuters.
— Израиль приступил к первым этапам запланированного нападения на сектор Газа после столкновения с ХАМАС и уже контролирует окраины города, — говорится в статье.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил проведение военной операции по захвату города Газа. Сообщалось, что в рамках подготовки к ней планируется мобилизовать резервистов. По информации СМИ, операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».
Начальник Генерального штаба армии Израиля Эяль Замир утвердил «основную концепцию» плана наступления в секторе Газа. Так, в ходе наступления военные ЦАХАЛ намерены взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт анклава.
Несколько дней назад катарский канал Al Jazeera заявил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильской атаки по Газе. Удар, как утверждалось, был нанесен с помощью беспилотника.