Конституционный суд отказался признавать сожительство официальным браком

Сожительство мужчины и женщины без официальной регистрации брака не влечет за собой правовых последствий и не может быть признано судом как юридически значимый факт. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
С соответствующим обращением в Конституционный суд выступила россиянка Елена Самоши. Она просила подтвердить факт нахождения в брачных отношениях с гражданином Б., что дало бы ей право на единовременную выплату согласно указу о социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей от 2022 года. Однако суд отказал, указав, что после 8 июля 1944 года подтверждение фактического брака не предусмотрено законом.
Самоши заявила, что подобное решение нарушает её конституционные права, ссылаясь на статьи 19 и 46 Основного закона, гарантирующие равенство граждан и судебную защиту. Тем не менее в Конституционном суде напомнили, что в современной правовой системе России единственной формой официального брака признается союз, зарегистрированный в органах ЗАГС.
Ранее Рязанский суд постановил предоставить выплату за погибшего участника СВО его матери, а не вдове, которая, как установила инстанция, через пару месяцев после свадьбы «перестала считать себя замужней женщиной».