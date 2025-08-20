Конституционный суд отказался признавать сожительство официальным браком

С соответствующим обращением в Конституционный суд выступила россиянка Елена Самоши. Она просила подтвердить факт нахождения в брачных отношениях с гражданином Б., что дало бы ей право на единовременную выплату согласно указу о социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей от 2022 года. Однако суд отказал, указав, что после 8 июля 1944 года подтверждение фактического брака не предусмотрено законом.