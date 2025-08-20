Конституционный суд отказал в признании отношений с военнослужащим для получения выплаты

В Конституционном суде женщина ссылалась на статьи 19 и 46 Конституции РФ, которые гарантируют равенство перед законом и право обжаловать решения государственных органов. Тем не менее, суд отметил, что сожительство не создает правовых последствий и не может признаваться судами как факт юридического значения. Советский указ был исключением, учитывающим особенности того времени. Жалоба была отклонена, решение окончательное и не подлежит обжалованию.