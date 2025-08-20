Конституционный суд отказал в признании отношений с военнослужащим для получения выплаты

Женщина обратилась в Конституционный суд России с жалобой на советский указ, регулирующий признание браков, заключенных до 8 июля 1944 года. Этот документ позволял парам, проживавшим вместе как семья до этой даты, оформить отношения официально и учитывал совместное проживание при взаимодействии с государственными органами. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Истец оспаривала указ в связи с попыткой получить единовременную выплату, установленную президентским указом от 5 марта 2022 года. Эта выплата предназначена для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Однако суды отказывали ей в признании юридической силы ее отношений с военнослужащим, ссылаясь на советский документ.
В Конституционном суде женщина ссылалась на статьи 19 и 46 Конституции РФ, которые гарантируют равенство перед законом и право обжаловать решения государственных органов. Тем не менее, суд отметил, что сожительство не создает правовых последствий и не может признаваться судами как факт юридического значения. Советский указ был исключением, учитывающим особенности того времени. Жалоба была отклонена, решение окончательное и не подлежит обжалованию.
