Что можно и нельзя делать в Миронов день 21 августа, который называют Ветрогон

Православная церковь 21 августа вспоминает святого Мирона чудотворца. В народе принято праздновать Миронов день. Вместе с тем есть еще одно название — Мирон Ветрогон. Все дело в том, что с указанной даты начинает дуть сильный ветер.
Что нельзя делать 21 августа.
Не рекомендуется дуть против ветра. Согласно приметам, подобное может отвернуть удачу. Кроме того, не следует провоцировать конфликты, ссориться. Предки верили, что ситуация может лишь усугубиться.
Что можно делать 21 августа.
По традиции, в данный день было принято выходить на перекресток, чтобы загадать желание. Для этого ждали сильного порыва ветра. Если он подует в лицо, то все загаданное исполнится.
Согласно приметам, большой урожай брусники и голубики предупреждает от сильных морозах зимой. В том случае, если рябина созрела к 21 августа, то заморозков ждали к концу месяца.
