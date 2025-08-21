Ричмонд
Новосибирские футболистки с пересаженными органами готовятся к турниру «Стальная воля»

Женская команда «Импульс» из Новосибирска, в составе которой спортсменки с пересаженными органами и пациенты на диализе, примет участие во всероссийском турнире в сентябре.

Команда «Импульс» объединяет новосибирских женщин с серьезными проблемами со здоровьем — у большинства участниц проведены пересадки органов, часть регулярно проходит диализ. В сентябре команда отправится на всероссийский турнир «Стальная воля», который в прошлом году собрал более 3 тысяч участников со всей страны, рассказал Сиб.фм президент Федерации футбола Новосибирской области Артём Роговский.

В 2025 году «Импульс» получила субсидию через открытый конкурс. Кроме того, мэрия города оказывает поддержку команде в организации поездок, тренировок и покупке спортивной формы.