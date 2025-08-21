Новосибирские футболистки с пересаженными органами готовятся к турниру «Стальная воля»

Команда «Импульс» объединяет новосибирских женщин с серьезными проблемами со здоровьем — у большинства участниц проведены пересадки органов, часть регулярно проходит диализ. В сентябре команда отправится на всероссийский турнир «Стальная воля», который в прошлом году собрал более 3 тысяч участников со всей страны, рассказал Сиб.фм президент Федерации футбола Новосибирской области Артём Роговский.