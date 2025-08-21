Открытка и поздравления на День офицера

6. Офицер — это не звание, а состояние души. Это несгибаемая воля, верность присяге и готовность принять ответственность за тех, кто рядом. В ваш праздник желаем, чтобы шпага духа оставалась острой, а щит чести — непробиваемым. Пусть карта вашей жизни ведёт только к победам, а на плечах всегда чувствуется уверенная тяжесть звёзд, заслуженных по праву. С Днём офицера! Ваша миссия — быть опорой Отечества, и с этой миссией вы справляетесь безупречно.