Что можно, а что нельзя делать в Емельянов день 21 августа 2025 года

Ссориться или сплетничать: Сильные ветра, связанные с этим днём, по поверьям, могут «унести» хорошее из жизни и принести беды, если ругаться, жаловаться или замышлять недоброе. Негативные слова и мысли лучше сдерживать. Заниматься тяжёлой работой по дому: Генеральная уборка, ремонт или перестановка мебели в этот день не рекомендуются, так как могут привести к травмам или усталости. Допускается лишь приготовление постной еды в рамках Успенского поста. Идти против ветра на важные встречи: Народные приметы предостерегают от того, чтобы отправляться на ответственные дела против ветра, так как это может привести к неудачам или разочарованиям. Поднимать вещи на перекрёстках: Считалось, что в этот день на перекрёстках могут быть подброшены предметы с «дурным глазом» или порчей, поэтому поднимать что-либо с земли не стоит. Игнорировать постные ограничения: Так как 21 августа проходит во время Успенского поста, нельзя употреблять мясные, молочные продукты или устраивать шумные застолья. Венчания также не проводятся в этот период.