Что можно, а что нельзя делать в Емельянов день 21 августа 2025 года

Емельянов день, отмечаемый 21 августа 2025 года, в православной традиции связан с памятью святителя Емилиана, епископа Кизического, а также других святых, таких как преподобный Григорий Синаит и мученик Лаврентий Калужский. В народном календаре этот день часто ассоциируется с Мироном Ветрогоном, что привносит свои особенности в приметы и обычаи. Находясь в периоде Успенского поста и попразднства Преображения Господня, Емельянов день сочетает духовные традиции с народными поверьями, связанными с ветрами, урожаем и подготовкой к осени. Вот уникальный перечень того, что можно и нельзя делать в этот день, основанный на православных и народных традициях.
Что можно делать в Емельянов день.
Молиться перед иконами: В память святителя Емилиана, защитника иконопочитания, рекомендуется привести в порядок домашний иконостас, протереть иконы чистой тканью или освящённой водой с травами. Молитва о защите от духовных заблуждений или укреплении веры в этот день считается особенно сильной. Собирать лесные дары: 21 августа — время сбора поздних ягод (ежевики, брусники) и грибов. Считается, что дары леса, собранные в этот день, приносят здоровье и удачу, если их переработать сразу, не оставляя на потом. Помогать нуждающимся: Вдохновлённые примером мученика Лаврентия Калужского, помогавшего слабым и уязвимым, в этот день принято оказывать поддержку вдовам, сиротам или одиноким людям. Это может быть материальная помощь или добрые дела, которые привлекут благословение. Гадать на желание: По народным поверьям, в этот день можно выйти на перекрёсток и загадать желание, стоя лицом к ветру. Если ветер дует в лицо, мечта скоро исполнится. Это обряд связан с традицией Мирона Ветрогона. Читать или писать стихи: В этот день отмечается праздник поэтов, поэтому чтение или создание стихов считается благоприятным занятием, которое вдохновляет и гармонизирует душу.
Что нельзя делать в Емельянов день.
Ссориться или сплетничать: Сильные ветра, связанные с этим днём, по поверьям, могут «унести» хорошее из жизни и принести беды, если ругаться, жаловаться или замышлять недоброе. Негативные слова и мысли лучше сдерживать. Заниматься тяжёлой работой по дому: Генеральная уборка, ремонт или перестановка мебели в этот день не рекомендуются, так как могут привести к травмам или усталости. Допускается лишь приготовление постной еды в рамках Успенского поста. Идти против ветра на важные встречи: Народные приметы предостерегают от того, чтобы отправляться на ответственные дела против ветра, так как это может привести к неудачам или разочарованиям. Поднимать вещи на перекрёстках: Считалось, что в этот день на перекрёстках могут быть подброшены предметы с «дурным глазом» или порчей, поэтому поднимать что-либо с земли не стоит. Игнорировать постные ограничения: Так как 21 августа проходит во время Успенского поста, нельзя употреблять мясные, молочные продукты или устраивать шумные застолья. Венчания также не проводятся в этот период.
Почему и как отмечают Емельянов день?
Емельянов день 21 августа 2025 года — это время для духовного очищения, благодарности за летний урожай и подготовки к осенним заботам. В этот день важно сохранять позитивный настрой, избегать конфликтов и сосредоточиться на внутреннем росте. Народные традиции, такие как гадание на ветре или помощь нуждающимся, подчёркивают связь с природой и милосердие, а церковные обряды напоминают о стойкости веры, воплощённой в жизни святых Емилиана и Лаврентия.
