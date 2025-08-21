Гороскоп на 21 августа 2025 года: уникальный прогноз для всех знаков зодиака

21 августа 2025 года — день, наполненный энергией обновления и внутреннего равновесия. Луна, переходящая в созвездие Льва, зажигает искры творчества и уверенности, а гармоничный аспект Венеры с Ураном обещает неожиданные возможности в любви и финансах. Этот день побуждает к смелым шагам, но с акцентом на внутреннюю гармонию.