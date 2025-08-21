Ричмонд
21 августа: какой сегодня праздник

21 августа — это четверг, 233-й день года, до конца года осталось 132 дня.

Международные праздники 21 августа.

День без косметики и макияжаДень ораторского искусстваМеждународный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма установлен ООН. Это день скорби, уважения и напоминания о хрупкости мира. В нём — призыв к единству, противодействию насилию и поддержке тех, кто потерял близких.

Память против ужаса. Кто они — жертвы терроризма?

Праздник в России 21 августа.

День офицера.

Ежегодно 21 августа в России отмечается День офицера, профессиональный праздник, подчеркивающий особую роль командного состава в обеспечении обороноспособности государства. Эта дата символизирует не только признание заслуг действующих военных, но и дань уважения многовековым традициям русского офицерского корпуса, сформировавшегося еще в имперский период. Современные офицеры наследуют ключевые принципы служения: безупречную честь, личную ответственность и верность присяге, остающиеся неизменными несмотря на эволюцию военного дела. Праздник актуализирует значение офицерской доблести как эталона для младшего состава и подрастающего поколения, выбирающего путь защиты Отечества.

Православные праздники 21 августа.

Праздник Толгской иконы Божией Матери, одна из самых почитаемых икон в России, символ защиты и милосердия. Её почитают как покровительницу Ярославля и всей русской земли. Мирон Ветрогон — это народное название дня памяти чудотворца Мирона Критского. В старину говорили: «Мирон ветры гонит» — и по силе ветра в этот день гадали на предстоящую осень. Если дуют тихие ветерки — жди ясных сентябрьских дней. А если бушует буря — готовься к дождливой и ветреной поре. Возможно, именно в этот день природа подскажет, каким будет будущий январь.

Кто из знаменитостей родился 21 августа?

Николай Валуев (1973) — российский боксёр и политик. Кэрри-Энн Мосс (1967) — канадская актриса. Хайден Панеттьери (1989) — американская актриса и певица. Ким Кэттролл (1956) — англо-канадская актриса (Саманта в сериале «Секс в большом городе»).Юрий Энтин (1935) — поэт-песенник и драматург.

Исторические события 21 августа.

В этот день происходили знаковые события:

В 1803 году мир впервые узнал о коале — благодаря австралийской газете Sydney Gazette.В 1841 году запатентованы подъёмные жалюзи — изобретение, которое сегодня есть в каждом офисе. В 1911 году Мона Лиза исчезла из Лувра — и была найдена только через три года, что стало одним из самых громких художественных преступлений в истории. В 1923 году в СССР создали Госплан.

У кого именины 21 августа?

В этот день именины празднуют Герман, Григорий, Леонид, Николай и Фёдор.

21 августа — какой день недели?

В 2025 году 20 августа приходится на четверг.

21 августа — какой знак зодиака?

21 августа — это знак зодиака Лев.

21 августа — какая Луна?

21 августа 2025 года в России Луна будет находиться в убывающей фазе, в стадии последней четверти. По астрологическим данным, в этот день Луна перейдёт из созвездия Рака в созвездие Льва, что произойдёт примерно в первой половине дня по московскому времени (MSK, UTC+3). Убывающая Луна благоприятствует завершению дел, рефлексии, избавлению от лишнего и подготовке к новым начинаниям. Энергия Льва добавляет акцент на творчество, уверенность и самовыражение. Точное время смены созвездия и фаза Луны могут немного варьироваться в зависимости от региона России.

>>> Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году.

Погода на 21 августа в Москве.

В столице воздух днём прогреется до 16 градусов тепла, будет облачно, в первой половине дня вероятны осадки.

