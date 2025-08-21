21 августа: какой сегодня праздник

21 августа 2025 года в России Луна будет находиться в убывающей фазе, в стадии последней четверти. По астрологическим данным, в этот день Луна перейдёт из созвездия Рака в созвездие Льва, что произойдёт примерно в первой половине дня по московскому времени (MSK, UTC+3). Убывающая Луна благоприятствует завершению дел, рефлексии, избавлению от лишнего и подготовке к новым начинаниям. Энергия Льва добавляет акцент на творчество, уверенность и самовыражение. Точное время смены созвездия и фаза Луны могут немного варьироваться в зависимости от региона России.