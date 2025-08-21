Кто такой Мирон Ветрогон: приметы и традиции на 21 августа 2025 года

21 августа 2025 года православные христиане отмечают день памяти святителя Мирона, епископа Критского, известного в народе как Мирон Ветрогон. Этот день, приходящийся на период Успенского поста и попразднства Преображения Господня, сочетает церковные традиции с народными поверьями, связанными с сильными ветрами и завершением летнего сезона. Название «Ветрогон» закрепилось за днём из-за частых порывистых ветров, которые, по старинным представлениям, символизировали дыхание природы или волю высших сил.