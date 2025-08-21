Открытка на День святителя Емилиана

Святитель Емилиан жил в IX веке, во времена правления императора-иконоборца Льва Армянина, запретившего почитание священных изображений. Будучи епископом города Кизика, он открыто выступил против императорского указа, защищая богословские основы иконопочитания. За это святитель был вызван в Константинополь, где подвергся допросам и угрозам. Несмотря на давление, он отказался отречься от своих убеждений, за что был лишён кафедры и сослан в заточение. Даже в изгнании он продолжал духовно укреплять верующих, оставив после себя наследие стойкости и преданности вере.