«Я вдохновлялся фильмом “Берегись автомобиля”

Антон не хочет быть заложником этого амплуа. Поэтому сперва я услышал «нет». У нас был не один долгий разговор «на кухне», и в какой-то момент я его убедил тем, что эта история требует от него совершенно другого существования. Это же комедия. Хмурого следака он сыграл десять раз, а смешного — нет. Мы сошлись на том, что он должен сыграть не веселого, а скорее обаятельного полицейского, который попадает в нестандартные, даже сказочные, коллизии. И на этом ударили по рукам. Придумали ему усы, шапочку, которую он не снимает никогда. У него нет особенных речевых характеристик, но есть одна присказка. У каждого детектива есть такие. У Пуаро или у героя Питера Фалька, как же его звали…