Ясные танцы: оркестры на Красной площади, Гоцман в «Современнике»

Кино.
Геля, 16+
Фото: All Media Company.
Режиссер: Стас Иванов. В ролях: Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Дарья Мельникова, Людмила Артемьева, Анна Арефьева, Виталий Коваленко.
Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с перегоном краденых машин. Его жена Аня со дня на день должна родить ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: доставка «гелендвагена» (или просто «Гели»). Ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть к родам. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто.
С 21 августа в прокате.
Дети-шпионы, 12+
Фото: ПЦ Ивана Архипова «Инферно».
Режиссер: Иван Архипов. В ролях: Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Софья Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко, Даяна Гудз.
Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из подростков обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали своё агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец.
С 21 августа в прокате.
Ритмы мечты, 6+
Фото: MenyaiKING.
Режиссер: Ирина Боровская. В ролях: Алиса Меняйкина, Кулагин Матвей, Эдуард Меняйкин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Екатерина Вилкова, Игорь Верник, Аскар Ильясов, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин.
Девочка Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Но есть причина, по которой героине придется непросто на пути к победе. Ее партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник. Не все разделяют их желание танцевать вместе, так как перед финалом конкурса весь мир узнает главную тайну Варвары, которая идет вразрез привычным нормам для танцовщиков и подготовит деткам совсем не детские проблемы.
С 21 августа в прокате.
Семь дней Петра Семёныча, 18+
Фото: Студия 8 рядов.
Режиссер: Тигран Кеосаян. В ролях: Фёдор Добронравов, Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метёлкин, Джаник Файзиев.
70-летний Петр Семёныч всю жизнь прожил на черноморском побережье. Он одинок: жена умерла, дочь уехала жить в Турцию и не выходит на связь. Петру ставят диагноз: саркома легкого. Он принимает болезнь. Однако есть надежда, что диагноз неточный. Внести ясность может светило из Москвы, через неделю даст ответ. За эти семь дней Петр Семёныч по-другому взглянет на свою жизнь: вспомнит самые лучшие и худшие события, попробует отыскать новый смысл существования, найдет в себе силы изменить жизнь и обретет надежду.
С 21 августа в прокате.
Театры.
Похождение повесы, 16+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Режиссер: Дмитрий Бертман. В ролях: Сергей Абабкин, Даниил Гаркунов, Давид Посулихин, Елизавета Кулагина, Валентина Правдина, Лидия Светозарова, Константин Бржинский, Елисей Лаптев.
«Похождение повесы» — последняя опера Стравинского. Режиссёр Дмитрий Бертман превращает эту притчу в пронзительную историю о том, как легко потерять себя в погоне за призрачным счастьем. О том, как опустошителен и разрушителен порок, если дать ему волю. Как важно оставаться человеком в любой ситуации и в любых жизненных обстоятельствах. Уистен Хью Оден, соавтор либретто, сказал: «Эта история — самая настоящая мифологема, ситуация, в которую каждый из нас попадает постольку, поскольку он вообще является человеком».
21−23 августа, 19:00, 24 августа, 16:00, Геликон-опера.
Три мушкетера, 12+
Фото: пресс-служба театра «У Никитских ворот».
Режиссер: Марк Розовский. В ролях: Никита Заболотный, Игорь Скрипко, Максим Якимов, Станислав Федорчук, Дмитрий Пугачев, Марк Кондратьев, Валерий Шейман, Яна Прыжанкова.
Сюжет, знакомый с детства. Бессмертная история о любви и ненависти, отваге и предательстве, жизни и смерти. И, конечно, о дружбе, спасающей человека в любом времени и пространстве. Всё это — мушкетеры. И они возвращаются. «Три Мушкетера» — это яркое прочтение вечных тем в лучших традициях театрально-музыкального жанра. Зрителя ждут живое исполнение знакомых мелодий, зажигательная хореография и фехтовальные бои, поставленные мастерами европейского исторического фехтования. В постановке зазвучали стихи Юрия Ряшенцева и композиции Максима Дунаевского.
24 августа, 19:00, Театр «У Никитских ворот».
Киномарафон сериала «Ликвидация», 16+
Фото: пресс-служба театра «Современник».
Новое пространство театра «Современник» — Зеленый дворик соберет поклонников культового сериала «Ликвидация». В мероприятии примет участие художественный руководитель театра Владимир Машков, сыгравший главную роль Давида Гоцмана в многосерийном фильме Сергея Урсуляка. Ожидается много активностей для зрителей. Среди гостей ожидаются и другие артисты, а также участники съемочной группы. Для создания атмосферы послевоенной Одессы в «Зеленом дворике» откроется фотозона в стиле дворика с богатым застольем, где зрители смогут воспользоваться различным тематическим реквизитом.
24 августа, с 11:00, Зелёный дворик у «Современника».
Музеи.
А. В. Ступин и его ученики, 0+
Фото: пресс-служба Третьяковской галереи.
В 2026 году исполняется 250 лет со дня рождения живописца и педагога Александра Ступина (1776 — 1861). Выставка объединит более 30 произведений самого художника и его учеников Василия Раева, Василия Перова, Николая Рачкова, ставших впоследствии выдающимися мастерами русской живописи. В экспозиции можно будет увидеть их ранние работы, редко экспонируемые графические произведения, а также отдельные шедевры зрелого творчества.
С 22 августа до 16 ноября, Третьяковская галерея.
Ночь кино, 16+
Фото: пресс-служба Пушкинского музея.
Пушкинский музей покажет цикл короткометражных фильмов «Личная коллекция», снятых в рамках совместного киноарт-проекта ГМИИ и онлайн-кинотеатра PREMIER. Зрители увидят пять киноновелл. В них актеры Марина Александрова, Иван Макаревич, Влад Коноплёв, Маша Мацель и Александра Киселёва рассказывают личные истории любви, ревности, дружбы и борьбы с собой, перекликающиеся с сюжетами картин Рубенса, Рембрандта, Гогена, Сезанна.
23 августа, 20:30, колоннада Главного здания ГМИИ имени Пушкина.
День российского кино в Музее Победы, 0+
Фото: пресс-служба Музея Победы.
23 августа в парке у музея москвичей и гостей столицы ждет иммерсивная кинореконструкция «Патруль на страже». Гости смогут погрузиться в атмосферу съемочной площадки советских времен. На танцплощадке гостям предложат разучить танцы, сфотографироваться с ретроавтомобилями, познакомиться с популярными профессиями середины ХХ века. А на концертных площадках пройдут многочисленные музыкальные программы.
Всего будут работать 80 интерактивных пространств с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Организаторы подготовили квесты, мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, экскурсии, концерты.
23 и 24 августа, Музей Победы.
Концерты.
Сила Звука, 18+
Фото: Сила звука.
Музыкальный сервис «Звук» проведёт для своих пользователей второй экспериментальный концерт. Мероприятие будет посвящено итогам уходящего лета. На сцене выступят OG Buda, SODA LUV, Thomas Mraz, «ТРАВМА», «тима ищет свет», «КАССЕТА», «паранойя» и SOLIDNAYA (автор трека «Пахнешь как»).
Музыканты выберут новое настроение для своих песен: спокойные треки зазвучат в драйвовом ритме, а весёлые мелодии наполнятся меланхоличными мотивами.
26 августа, «Оригинал».
Фестивали.
Рок-на-Шексне, 12+
Фото: пресс-служба фестиваля.
Фестиваль-конкурс объединит 30 музыкальных коллективов, прошедших отборочный этап. Они будут состязаться за победу, а популярные представители рок-культуры России выступят на сценических площадках в городском парке и на воде для жителей и гостей Череповца. 21 августа — группа «Анимация», 22 августа — «Конец фильма», а 23 августа конкурсную часть завершит большой концерт групп «Зверобой», «План Ломоносова», «СерьГа» и Юлии Чичериной. Мероприятие продолжает творческий проект «Индустрия вдохновения». Фестиваль завершится музыкально-световым шоу, участниками которого станут промышленные краны. Вход свободный.
21−23 августа, Череповец.
Семейный фестиваль инженерного творчества «Дело техники», 6+
Фото: пресс-служба Политехнического музея.
Научно-технический фестиваль Политехнического музея, где дети и взрослые смогут почувствовать себя изобретателями, конструкторами и инженерами. На фестивале можно будет собрать «заумную машину» — механизм длиной 18 метров, элементы которого действуют последовательно по принципу домино. Помимо этого, детей будут ждать более десяти инженерных мастер-классов разной сложности, большое физическое шоу, лекции учёных и ведущих экспертов из технологических отраслей, и ещё много интересного. Вход свободный.
23 августа, 12:00, Южный речной вокзал.
II Московская международная неделя кино, 12+
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский.
В событии примут участие представители сферы кино более чем из 20 стран, включая Китай, ОАЭ, Бразилию, Францию и Египет. На пять дней Москва превратится в открытый кинотеатр. Премьерные показы, любимые сериалы — всё это можно будет увидеть бесплатно в кинотеатрах «Москино», а также почти в каждом парке города, благодаря уникальному курсирующему кинотраку — мобильному кинотеатру с показом фильмов в самых неожиданных местах столицы. Также состоятся благотворительный аукцион кинореквизита и традиционная акция «Ночь кино». 26 августа на Патриарших прудах москвичи и гости столицы смогут приобрести уникальные артефакты, участвовавшие в съемках популярных российских фильмов и сериалов: костюмы, элементы декора, реквизит со съемочных площадок и многое другое.
С 23 по 27 августа, Москва.
«Яблочный фестиваль» VK Видео, 6+
Фото: ТАСС/Михаил Грушин.
Фестиваль знакомит с разнообразием блюд, которые можно приготовить из яблок, а повара объединяются для благотворительности. Гостей ждет особое меню от шеф-повара Владимира Баранова, где любимый плод предстает в самых неожиданных и небанальных формах и сочетаниях. Приготовят яблочные блюда и кулинарные блогеры VK. 30 августа шеф-повара совместно с VK Добро лично передадут в фонд «Дари Еду» угощения из яблок для тех, кто нуждается в поддержке.
С 18 по 24 августа, Москва, Сочи, Геленджик.
IV Международный детский культурный форум, 6+
Фото: пресс-служба Международного детского культурного форума.
Форум — уникальная возможность для талантливых ребят из России и других стран познакомиться с мировыми достижениями в области культуры и искусства. Каждый день участников ждут дневные и вечерние концерты с участием коллективов и ансамблей со всей России. Особое место в программе займут концерт Ансамбля песни и пляски им В. С Локтева и вокально-литературный концерт «Песни Победы» с участием Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Джаз». В программе Форума состоится выступление детей с особенностями развития и нейротипичных артистов театральной инклюзивной студии «Сны Алисы». Они покажут зрителям сцены из спектакля «Буратино и Золотой ключик», приуроченного к юбилею композитора Алексея Рыбникова. Инициатор и культурный идеолог проекта — певица Жасмин.
21−23 августа, Московский дворец пионеров.
Цирк.
Музыка Победы, 0+
Фото: пресс-служба Цирка Никулина на Цветном бульваре.
Программа посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На манеж выйдут акробаты, гимнасты, эквилибристы. Зрителей ждут дрессированные: голуби, собаки, лошади и морские котики. Режиссёры-постановщики Евгений Шевцов, Ольга Полтарак и Заслуженный артист РФ Андрей Шарнин. Композитор Дмитрий Кузнецов.
22 августа, 19:00, 23 августа 14:00, 18:00, 24 августа, 11:00, 14:30, 18:30, Цирк Никулина на Цветном бульваре.
Фестиваль «Заповедное», 0+
Фото: РИА Новости/ Юрий Артамонов.
Масштабный фестиваль современного искусства в Московской области. Паблик-арт объекты, созданные художниками, можно увидеть под открытым небом или в галерее «Заповедное». Среди участников признанные мастера — Сергей Катран, Ольга Божко, Алексей Лука. Всего 30 художников были отобраны кураторами и экспертным советом в рамках открытого конкурса. Гости могут посмотреть экспозицию с медиаторами или самостоятельно с бесплатным аудиогидом, где художники сами рассказывают о своих работах. Каждые выходные запланирована параллельная программа.
С 23 до 28 августа, Музей-заповедник «Горки Ленинские».
XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», 0+
Фото: пресс-служба фестиваля «Спасская башня».
В 2025 году Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Более 1000 музыкантов из разных стран мира приехали в Москву, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Основными декорациями международного праздника единения и дружбы народов становятся Храм Василия Блаженного, стены и башни Московского Кремля, историческая брусчатка Красной площади. Программа «Военные оркестры в парках» — это серия концертов, проводимых в выходные и праздничные дни на открытых площадках: скверах, парках, площадях. А маленькие зрители смогут побывать на фестивале детских духовых оркестров.
С 22 по 31 августа, Красная площадь.
III Фестиваль юношеских оркестров мира, 6+
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин.
Гости услышат девять юношеских оркестров: по три концерта и три репетиции каждый день. По приглашению народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра на фестиваль впервые приедут Ливанский национальный юношеский оркестр и Ереванский молодежный оркестр. Особым событием станет выступление гостей из Венесуэлы. Оркестр Франсиско де Миранда «Эль Система» даст свой единственный концерт в России.
22−24 августа, Большой амфитеатр парка «Зарядье».