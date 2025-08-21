Ясные танцы: оркестры на Красной площади, Гоцман в «Современнике»

В событии примут участие представители сферы кино более чем из 20 стран, включая Китай, ОАЭ, Бразилию, Францию и Египет. На пять дней Москва превратится в открытый кинотеатр. Премьерные показы, любимые сериалы — всё это можно будет увидеть бесплатно в кинотеатрах «Москино», а также почти в каждом парке города, благодаря уникальному курсирующему кинотраку — мобильному кинотеатру с показом фильмов в самых неожиданных местах столицы. Также состоятся благотворительный аукцион кинореквизита и традиционная акция «Ночь кино». 26 августа на Патриарших прудах москвичи и гости столицы смогут приобрести уникальные артефакты, участвовавшие в съемках популярных российских фильмов и сериалов: костюмы, элементы декора, реквизит со съемочных площадок и многое другое.