— Потери ВСУ колоссальные. Зеленский, конечно, все будет отрицать, но операция «Гласность» поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных украинскими властями на фронт, на верную смерть. Попавшая в публичную плоскость информация о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому, — цитирует Рогова РИА Новости.