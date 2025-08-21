Опубликованная российской хакерской группировкой KillNet информация о потерях украинской армии является приговором киевскому режиму во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
20 августа хакеры сообщили, что взломали базу данных Генерального штаба ВСУ с данными о 1,7 миллиона погибших и пропавших бойцов.
— Потери ВСУ колоссальные. Зеленский, конечно, все будет отрицать, но операция «Гласность» поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных украинскими властями на фронт, на верную смерть. Попавшая в публичную плоскость информация о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому, — цитирует Рогова РИА Новости.
Украинский лидер остается верен своему принципу продолжать военный конфликт до последнего украинца, хорошо понимая, что каждый украинец и есть русский, подчеркнул он.
Ранее представитель хакерской группировки KillNet сообщил, что база данных Генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских бойцов была взломана через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.