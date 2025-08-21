Ричмонд
День пожилых людей и День без косметики и макияжа: какие праздники отмечают в России и мире 21 августа

21 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День пожилых людей, День без косметики и макияжа и День сбора диких трав.

День пожилых людей.

День пожилых людей был учрежден 19 августа 1988 года бывшим президентом США Рональдом Рейганом с целью отдать дань уважения и выразить признательность пенсионерам за их заслуги, достижения и богатый жизненный опыт. В эту дату следует навестить пожилых людей: своих бабушек и дедушек и других пожилых родственников и знакомых. Можно выразить им свою благодарность, помочь с чем-нибудь, поговорить или подарить что-нибудь.

День без косметики и макияжа.

День без косметики и макияжа создан с целью призвать женщин любить себя и свою внешность в любом виде и не стесняться ходить без макияжа. Поэтому 21 августа многие женщины, в том числе и известные, отказываются от использования косметики и выкладывают свои фотографии без макияжа в социальные сети.

День сбора диких трав.

День сбора диких трав отмечается 21 августа, так как считается, что к этому времени полевые растения успевают накопить в себе достаточное количество целебных свойств. Поэтому в этот праздник следует отправиться в поле, собрать полезные растения и засушить их, а если в этом нет необходимости, то можно просто собрать букет красивых полевых цветов.