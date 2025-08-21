День пожилых людей и День без косметики и макияжа: какие праздники отмечают в России и мире 21 августа

День сбора диких трав отмечается 21 августа, так как считается, что к этому времени полевые растения успевают накопить в себе достаточное количество целебных свойств. Поэтому в этот праздник следует отправиться в поле, собрать полезные растения и засушить их, а если в этом нет необходимости, то можно просто собрать букет красивых полевых цветов.