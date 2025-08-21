Народный календарь. Почему на Евпатия Коловрата, 24 августа, нельзя рыбачить

Православные 24 августа чтут память богатыря Евпатия Коловрата. В этот день на болотах замечают блуждающие огни, которые ассоциируют с душами предков. В эту дату принято заботиться о домашних животных.
Также 24 августа нельзя рыбачить и ходить к любым водоемам, особенно к болотам. Считается, что там человека могут утянуть в трясину души утопленников. Кроме того, на Евпатия Коловрата нельзя пить спиртное.
Запрещается в этот день также объедаться и веселиться. К тому же в старину 24 августа обычно стригли овец, чтобы до холодов они успели обрасти шерстью.
Приметы погоды:
Коли на рассвете сильно звезды сияют, значит через несколько дней пойдет дождь.
Много орехов и мало грибов — зима будет снежной и холодной.
Если солнце в этот день ярко светит, значит в сентябре практически не будет дождей.
Коль на восходе дождь идет, значит ненастье продлится еще несколько дней.
Именины отмечают: Макар, Мартин, Василий, Александр, Мария, Максим, Федор.