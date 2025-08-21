Календарь на 21 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот неофициальный праздник призван напомнить женщинам о том, что они прекрасны и без косметики. Предположительно, он появился в США в 2017 году. Но идею подхватили во всем мире. Ведь естественная красота всегда в моде. В этот день представительниц прекрасного пола призывают отказаться от туши для ресниц, теней, тонального крема, помады и пудры либо использовать их в минимальном количестве. А еще делиться своими фото без мейкапа в соцсетях.