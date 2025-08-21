Календарь на 21 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

21 августа поздравления с профессиональным праздником принимают российские офицеры: представители командного состава армии и правоохранительных органов, офицеры запаса, курсанты. В этот день во всем мире отдают дань памяти жертвам терроризма. Также сегодня можно смело отказаться от косметики и макияжа в пользу естественной красоты. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 21 августа.
* ~День офицера России~
21 августа поздравления с праздником принимает командный состав армии, полиции и других силовых структур. До 2019 года в России не было даты, которая объединяла бы всех офицеров страны. Сделать 21 августа праздником предложила организация «Офицеры России». Дату приурочили ко дню рождения суворовских училищ: они были созданы 21 августа 1943 года постановлением Совета народных комиссаров СССР и стали для многих офицеров первым шагом в военной карьере.
Несмотря на то что государственный статус праздник пока не получил, он отмечается по всей стране: в этот день проходят концерты, патриотические мероприятия, показы фильмов и встречи сослуживцев. День офицера объединяет многих людей, посвятивших свою жизнь защите Родины, а также их семьи.
* ~Международный день памяти и поминовения жертв терроризма~
В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Эта дата — напоминание о том, что терроризм во всех его формах и проявлениях продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз для мира и безопасности. В этот день вспоминают погибших и пострадавших от террористических актов, оказывают поддержку семьям. Еще одна важная задача — защита прав жертв терактов, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации.
Кстати, в России 3 сентября отмечается своя памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. Она связана с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года. В этот день чтут память жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении своих обязанностей.
* ~Международный день без косметики и макияжа~
Этот неофициальный праздник призван напомнить женщинам о том, что они прекрасны и без косметики. Предположительно, он появился в США в 2017 году. Но идею подхватили во всем мире. Ведь естественная красота всегда в моде. В этот день представительниц прекрасного пола призывают отказаться от туши для ресниц, теней, тонального крема, помады и пудры либо использовать их в минимальном количестве. А еще делиться своими фото без мейкапа в соцсетях.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 августа в других странах.
День пожилых людей — США. Праздник отмечается с 1988 года. Его учредил президент Рональд Рейган для повышения осведомленности о проблемах, которые влияют на пожилых людей и качество их жизни. В этот день дедушки и бабушки принимают поздравления от молодых членов семьи, выбираются на пикники и праздничные прогулки.
День истории железной дороги — Эстония. Праздник напоминает об историческом событии: 21 августа 1876 года в Тарту из Таллина прибыл первый поезд. Запуск железнодорожного сообщения со столицей стал серьезным импульсом для развития местной экономики.
День Ниноя Акино — Филиппины. Эта дата отмечается в память о сенаторе, который был убит в международном аэропорту Манилы в 1983 году. В 2004 году годовщину его смерти провозгласили национальным праздником и нерабочим днем. Бенигно «Ниной» Акино находился в оппозиции к диктатору, правившему страной, прославился честностью и твердостью духа.
Религиозные праздники 21 августа.
* День памяти святителя Мирона, епископа Критского.
Святитель Мирон Критский жил в III-IV веках, прославился как чудотворец и покровитель земледельцев. В молодости он был семейным человеком, сеял хлеб и жил плодами своего труда. Однажды Мирон вышел в поле и увидел, как воры пытаются утащить его зерно. Вместо того чтобы обрушить на похитителей свой гнев, он пожалел их: помог ворам взвалить тяжелые мешки на плечи. Великодушие его поступка настолько изумило злодеев, что, устыдившись, они вступили на честный путь. Впоследствии святитель Мирон был избран епископом Крита, прославился даром чудотворения и дожил до глубокой старости.
* Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
Преподобные Савватий, Зосима и Герман — три основателя Соловецкого монастыря, Соловецкие чудотворцы. Они жили в XV веке. Савватий был иноком Валаамской обители. Узнав, что в двух днях плавания по Белому морю есть большой пустынный остров, он отправился туда вместе с иноком Германом в 1429 году. Там они обустроили келью, куда со временем стали прибывать и другие отшельники.
Одним из таких стал Зосима, который с юных лет отличался кротостью и с большим усердием изучал Священное Писание. Встретившись однажды с иноком Германом, он узнал о Соловецком острове и в 1436 году поселился там. Благодаря подвижникам и возник Соловецкий монастырь. Впоследствии Зосима стал игуменом иноческого общежития.
Преподобные Зосима и Савватий были известны своими чудесами. Мощи преподобных в 1566 году были перенесены в придел в Преображенском соборе. Сегодня они находятся в Свято-Троицком Зосимо-Савватиевском соборе.
Народные праздники и приметы 21 августа.
* Мирон Ветрогон.
В этот день православные издревле отмечали день святого Мирона Критского. А в народе праздник получил название Мирон Ветрогон из-за сильных ветров, которые начинались в конце августа. Такие перемены погоды напоминали о скором конце лета. Наши предки говорили: ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету.
В день Мирона хозяюшки отправлялись в лес — собирать ежевику. Это вкусная кисло-сладкая ягода славилась своими целебными свойствами. Накануне холодов семьи заготавливали ее на зиму, перетирали с медом, варили варенье, сушили.
Интересные обряды в этот день были связаны с ветром. Так, чтобы больной поскорее исцелился, ему меняли постельное белье, а грязное после стирки развешивали просушиться на ветру — чтобы выдуть прочь все недуги.
Женщины, мечтающие о ребенке, отправлялись в поле и поднимали подол юбки. Согласно примете, если ветер хорошенько обдует голые ноги, скоро наступит беременность. Именно с этим обрядом связана выражение «Ветром надуло».
* Приметы.
Если утром трава покрылась инеем — следующее лето будет урожайным.
Какая погода на Мирона — таким и январь будет.
Лягушки расквакались — к скорому дождю.
Лес щедр на ягоды — зима будет с крепкими морозами.
Роса и туман поутру — к погожей погоде.
Алое небо на закате — к сильным ветрам на следующий день.
Какие исторические события произошли 21 августа.
* 1560 год — датский мальчик Тихо Браге, изучавший юриспруденцию в университете Копенгагена, стал свидетелем полного солнечного затмения. Это событие перевернуло жизнь юного датчанина. Он сконцентрировал все силы на изучении астрономии и первым в Европе начал проводить высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых впоследствии были выведены законы движения планет.
* 1914 год — летчик Российского императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский вместе с матросом-механиком Евгением Кузнецовым совершил первый в мировой истории полет над арктическими льдами.
Дни рождения и юбилеи 21 августа.
* В 1660 году родился Анри Готье — французский ученый, проектировщик мостов и дорог, геолог.
Кто отмечает дни рождения.
* 73 года исполняется Гленну Хьюзу — английскому бас-гитаристу, певцу, участнику рок-группы Deep Purple.