В Лепельском районе спасатели помогли выйти из леса заблудившейся пенсионерке

Сегодня в 13.30 в службу МЧС позвонила женщина и сообщила, что ее сестра заблудилась в лесу вблизи деревни Селище. Выяснилось, что около 10.00 она пошла в лес за грибами и заблудилась. Связи с ней не было, мобильный телефон женщина забыла дома.