В Лепельском районе спасатели помогли выйти из леса заблудившейся пенсионерке

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе спасатели помогли выйти из леса пенсионерке. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 13.30 в службу МЧС позвонила женщина и сообщила, что ее сестра заблудилась в лесу вблизи деревни Селище. Выяснилось, что около 10.00 она пошла в лес за грибами и заблудилась. Связи с ней не было, мобильный телефон женщина забыла дома.
В предполагаемый район поиска было направлено две единицы техники МЧС и восемь человек личного состава. Спасателям удалось найти заблудившуюся в 16.00. Пенсионерка провела в лесу около шести часов.
«Несмотря на пережитое потрясение, чувствовала она себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась», — отметили в МЧС. -0-