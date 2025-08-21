Ричмонд
Тысячи приватных переписок с чат-ботом Маска случайно оказались в Сети

Нейросеть Grok, разработанная компанией Илона Маска xAI, случайно опубликовала более 370 тысяч приватных диалогов с пользователями. Как сообщает Forbes, утечка произошла из-за недоработки функции Share: уникальные ссылки на переписки стали индексироваться поисковыми системами, так как пользователи нажимали кнопку «Поделиться», чтобы отправить другим людям ссылку на свою беседу с чат-ботом.

Источник: Life.ru

В сеть попали конфиденциальные данные, включая фотографии, документы, таблицы, пароли, а также обсуждения медицинских и психологических проблем. Часть диалогов содержала запросы о создании вредоносного ПО, изготовлении запрещённых веществ и инструкций к противоправным действиям — вся эта информация теперь доступна третьим лицам.

Ранее Маск анонсировал детскую версию ИИ — Baby Grok с безопасным контентом. Также предприниматель представил новую, четвёртую версию искусственного интеллекта Grok, разработанного компанией xAI. По словам миллиардера, Grok 4 — самый продвинутый ИИ в мире на сегодняшний день.

