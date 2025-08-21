Тысячи приватных переписок с чат-ботом Маска случайно оказались в Сети

Нейросеть Grok, разработанная компанией Илона Маска xAI, случайно опубликовала более 370 тысяч приватных диалогов с пользователями. Как сообщает Forbes, утечка произошла из-за недоработки функции Share: уникальные ссылки на переписки стали индексироваться поисковыми системами, так как пользователи нажимали кнопку «Поделиться», чтобы отправить другим людям ссылку на свою беседу с чат-ботом.