Тысячи приватных переписок с чат-ботом Маска случайно оказались в Сети

В сеть попали конфиденциальные данные, включая фотографии, документы, таблицы, пароли, а также обсуждения медицинских и психологических проблем. Часть диалогов содержала запросы о создании вредоносного ПО, изготовлении запрещённых веществ и инструкций к противоправным действиям — вся эта информация теперь доступна третьим лицам.
Ранее Маск анонсировал детскую версию ИИ — Baby Grok с безопасным контентом. Также предприниматель представил новую, четвёртую версию искусственного интеллекта Grok, разработанного компанией xAI. По словам миллиардера, Grok 4 — самый продвинутый ИИ в мире на сегодняшний день.