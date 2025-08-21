Ричмонд
Адвокат рассказал, почему расстрелявшего сослуживцев срочника не берут на СВО

Осужденный за расстрел восьми сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов хочет уйти добровольцем на спецоперацию, но Министерство обороны РФ не заключает с ним контракт. Об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

— У него отец — бывший следователь, брат служит, и сам он планировал делать карьеру военного. Однако судьба распорядилась иначе. Заявления Рамиль пишет с 2022 года, — цитирует его RT.

По словам юриста, с начала спецоперации его подзащитный написал пять писем, где просился в зону боевых действий. Последнюю попытку попасть на СВО Шамсутдинов предпринял «весной или даже зимой». Каждый раз ему приходит отказ, несмотря на то, что медицинская комиссия признает его годным к службе.

— В колонии и следователи, как я понял, скептически относятся к его перспективам уйти на спецоперацию. Все-таки был огонь по своим, — поделился своим мнением с изданием Нагиев.

Рамиль Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев. 25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Его задержали. Психолого-психиатрическая экспертиза, которую он прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым.