ЕС призывает США разместить F-35 в Румынии из-за Украины

Со стороны европейских партнеров поступило предложение о размещении авиационных подразделений ВВС США в Румынии — данная мера рассматривается как компонент обеспечения гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет The Times.
Накануне Wall Street Journal писала, что разработанный группой советников и официальных лиц НАТО под руководством государственного секретаря Марко Рубио пакет гарантий безопасности для Украины будет состоять из четырех ключевых элементов. Они, вероятно, будут включать условия для ПВО, контроль за прекращением боевых действий, а также военное присутствие и вооружение.
Позднее Bloomberg писало, что США и Европа намерены немедленно начать работу по предоставлению Украине «гарантий безопасности».
При этом глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия подчеркивает необходимость создания по-настоящему эффективных и надежных международных гарантий безопасности в отношении Украины.