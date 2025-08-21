ЕС призывает США разместить F-35 в Румынии из-за Украины

Накануне Wall Street Journal писала, что разработанный группой советников и официальных лиц НАТО под руководством государственного секретаря Марко Рубио пакет гарантий безопасности для Украины будет состоять из четырех ключевых элементов. Они, вероятно, будут включать условия для ПВО, контроль за прекращением боевых действий, а также военное присутствие и вооружение.