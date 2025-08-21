Ричмонд
Жителей Новосибирска встревожили стаи коршунов, круживших над дворами

В Советском районе Новосибирска десятки хищных птиц заметили прямо между жилыми домами. Зрелище вызвало у одних горожан интерес, у других тревогу.

Необычную картину наблюдали жители Нижней Ельцовки на улице Засечной. Между домами № 2 и № 4 собралась крупная стая коршунов — порядка 30 особей. Птицы парили в воздухе, громко кричали и даже устраивали схватки на глазах у прохожих.

По словам местной жительницы Ольги, часть новосибирцев воспринимает появление коршунов спокойно, а некоторые даже регулярно их подкармливают.

«Скорее всего, они просто делили территорию, отсюда и вся суета», — рассказала женщина, поделившись видеозаписью полета птиц.

Орнитолог Олег Андреенков пояснил, что это чёрные коршуны, которые вскоре отправятся в миграцию. Большинство особей — молодые, недавно покинувшие гнёзда. Сейчас они активно тренируются в полёте, используя восходящие потоки воздуха так же, как планеристы.

Эксперт отметил, что в городах коршуны чувствуют себя комфортно из-за изобилия пищи и даже становятся «соседями» человека. Поэтому увидеть их в Новосибирске в это время года — вполне обычное явление.

Ранее МК в Новосибирске писал о том, что в парках запретили подкармливать голубей вне кормушек.