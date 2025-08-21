Жителей Новосибирска встревожили стаи коршунов, круживших над дворами

Орнитолог Олег Андреенков пояснил, что это чёрные коршуны, которые вскоре отправятся в миграцию. Большинство особей — молодые, недавно покинувшие гнёзда. Сейчас они активно тренируются в полёте, используя восходящие потоки воздуха так же, как планеристы.