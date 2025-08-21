Те же стаканы, но современные. Власти Петербурга решают судьбу старого терминала Пулково

По его словам, здание «пять стаканов», ставшее визитной карточкой города, не отвечает современным требованиям, в частности не обладает безбарьерной и бесшовной средой: в нем нужно пройти шесть уровней, прежде чем попасть на посадку. «В современных аэропортах, если вы идете на вылет, то всё время на одном этаже», — уточнил директор Пулково.
При этом число маломобильных пассажиров увеличилось за последний год в два раза: с 40 до 80 тысяч в год. «И с учетом событий, которые происходят, их будет больше», — подчеркнул Сергеев.
Конкретного решения пока нет, но в «идеальном варианте», который видит управляющая компания, сохранить внешний облик «пяти стаканов», но сделать более функциональную «начинку», выровняв зоны посадки и прилета. Это позволит увеличить пропускную способность терминала в два раза.
«Если вы поставите современное технологическое здание, выглядящее точно так же со “стаканами”, будет не 11 млн, а 22 млн», — пояснил Сергеев.
Новый терминал Пулково начнут строить в 2027 году и завершат в 2031 году, ранее говорил глава комитета по инвестициям Иван Складчиков. Здание терминала «пять стаканов» при этом сохранится, подчеркивал он.