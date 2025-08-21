Ричмонд
Те же стаканы, но современные. Власти Петербурга решают судьбу старого терминала Пулково

Управляющая компания аэропорта Пулково направила властям Петербурга предложение по реконструкции старого терминала, известного как «пять стаканов», которое предполагает строительство нового здания с сохранением облика существующего. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 августа рассказал генеральный директор «воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев.

По его словам, здание «пять стаканов», ставшее визитной карточкой города, не отвечает современным требованиям, в частности не обладает безбарьерной и бесшовной средой: в нем нужно пройти шесть уровней, прежде чем попасть на посадку. «В современных аэропортах, если вы идете на вылет, то всё время на одном этаже», — уточнил директор Пулково.

При этом число маломобильных пассажиров увеличилось за последний год в два раза: с 40 до 80 тысяч в год. «И с учетом событий, которые происходят, их будет больше», — подчеркнул Сергеев.

Конкретного решения пока нет, но в «идеальном варианте», который видит управляющая компания, сохранить внешний облик «пяти стаканов», но сделать более функциональную «начинку», выровняв зоны посадки и прилета. Это позволит увеличить пропускную способность терминала в два раза.

«Если вы поставите современное технологическое здание, выглядящее точно так же со “стаканами”, будет не 11 млн, а 22 млн», — пояснил Сергеев.

Новый терминал Пулково начнут строить в 2027 году и завершат в 2031 году, ранее говорил глава комитета по инвестициям Иван Складчиков. Здание терминала «пять стаканов» при этом сохранится, подчеркивал он.