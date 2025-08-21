Те же стаканы, но современные. Власти Петербурга решают судьбу старого терминала Пулково

По его словам, здание «пять стаканов», ставшее визитной карточкой города, не отвечает современным требованиям, в частности не обладает безбарьерной и бесшовной средой: в нем нужно пройти шесть уровней, прежде чем попасть на посадку. «В современных аэропортах, если вы идете на вылет, то всё время на одном этаже», — уточнил директор Пулково.