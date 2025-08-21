С 1 сентября возникнут сложности при аренде квартир. Чем удивят цены и какое жильё исчезнет из объявлений

— Активный рост спроса на московском рынке аренды начался ещё в июле. По итогам месяца количество заявок от арендаторов увеличилось на 16% относительно июньского показателя. В первой половине августа число запросов от нанимателей было на 15% выше, чем во второй половине июля, а предложение за тот же период сократилось на 10%. Сейчас мы наблюдаем традиционное сезонное повышение спроса. Ощущается недостаток ликвидного предложения — как обычно в таких условиях, собственники квартир повышают арендные ставки в среднем на 5−10%. Но это ожидаемый рост цен в рамках сезонности. Можно сказать, что наниматели к нему готовы, — отметила заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.